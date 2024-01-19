Журналисту «Известий» Ивану Петрову вручили награду за содействие МВД России
Редактор мультимедийного портала «Известий» Иван Петров 18 января получил медаль «За содействие МВД» приказом главы ведомства Владимира Колокольцева за объективное и компетентное освещение деятельности МВД России. Об этом 18 января сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Помимо Петрова медали «За содействие МВД» также получили шеф-редактор телепрограммы «Человек и закон» Ирина Горюнова и корреспондент RT Александра Чуканова.
Кроме того, почетные грамоты от лица МВД РФ были выданы продюсеру программы «Специальный репортаж» телеканала «Россия 24» Светлане Шептицкой и корреспонденту отдела силовых структур газеты «Московский комсомолец» Элине Мошковой.
Награды вручил начальник УОС МВД России генерал-майор внутренней службы Александр Князев.
Тогда же корреспондент «Известий» Ксения Солдатова получила медаль «Константин Симонов» от Минобороны РФ за освещение деятельности ВС РФ. Ведомственные награды и ценные подарки журналистам вручал статс-секретарь — заместитель Министра обороны РФ Николай Панков. Медаль «Константин Симонов» также получили корреспондент Первого канала Евгений Лямин, продюсер телеканала «Россия-1» Олег Дубинин, корреспондент газеты «Красная звезда» Андрей Гавриленко.