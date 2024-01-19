Корреспондент «Известий» Ксения Солдатова получила награду от Минобороны РФ

Корреспондент «Известий» Ксения Солдатова 18 января получила медаль «Константин Симонов» от Минобороны РФ за освещение деятельности ВС РФ. Ведомственные награды и ценные подарки журналистам вручал статс-секретарь — заместитель Министра обороны РФ Николай Панков.

«Прямо сейчас 82 журналиста находятся, как говорится, за «ленточкой» и, рискуя жизнью, доводят объективную информацию о героизме наших военнослужащих на передовой», — сказал Панков.

Он поздравил журналистов и уточнил, что на их плечах лежит колоссальная ответственность за то, как широкая общественность воспринимает происходящее в зоне боевых действий.

Медаль «Константин Симонов» также получили корреспондент Первого канала Евгений Лямин, продюсер телеканала «Россия 1» Олег Дубинин, корреспондент газеты «Красная звезда» Андрей Гавриленко.

Ранее, 26 декабря, корреспондентов «Известий» наградили на конкурсе «Национальная система квалификаций». Корреспондент «Известий» Сергей Гурьянов победил в номинации «Лучший материал в сетевом СМИ» за статью «Старшее покорение: на рынке труда растет спрос на работников старше 50 лет». Корреспондент «Известий» Дмитрий Алексеев занял второе место в номинации «Лучший материал в федеральном СМИ» за статью «Решают все: зачем Дальнему Востоку кадры со средним образованием».