В Каспийске погибла женщина после падения с седьмого этажа дома
В городе Каспийске Республики Дагестан погибла женщина после того, как выпала из окна седьмого этажа многоквартирного дома. Об этом в четверг, 18 января, сообщили «Известиям» в пресс-службе минздрава региона.
Более подробной информации о случившемся пока не приводится.
В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.
17 января стало известно, что в Москве мужчина, развешивая белье, споткнулся и выпал из окна балкона. Инцидент произошел в Восточном административном округе столицы. Сообщалось, что пострадавший был госпитализирован.