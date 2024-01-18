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Пентагон не назвал точной даты окончания дистанционного режима работы Остина

Пентагон: неизвестно, когда Остин выйдет с удаленки
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Фото: Global Look Press/Volodymyr Tarasov
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Конкретная дата окончания дистанционной работы министра обороны США Ллойда Остина пока неизвестна. Об этом в четверг, 18 января, заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх в ходе брифинга.

«Я не располагаю точной датой, когда он (Остин) вернется в Пентагон», — сообщила она.

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Министра обороны США 1 января доставили в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида с осложнениями после плановой медицинской процедуры. При этом факт его нахождения в больнице на протяжении пяти дней скрывался от общественности.

8 января Остин был переведен из отделения интенсивной терапии, однако он остался в больнице из-за недомогания. Тогда же в Пентагоне заявили, что глава ведомства не собирается покидать свой пост. На следующий день Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида объявил, что в декабре прошлого года у Остина диагностировали рак простаты.

При этом на Остина обрушились с критикой, что он скрывал факт нахождения в больнице. Так, бывший вице-президент США Майк Пенс назвал тайную госпитализацию министра обороны неприемлемой и упрекнул его в халатности, указав, что даже президент США Джо Байден не знал о случившемся. А председатель комитета палаты представителей по вооруженным силам республиканец Майк Роджерс начал официальное расследование причин, по которым глава Пентагона не сообщил о госпитализации и неспособности выполнять свои обязанности.

Позже, 13 января, группа членов палаты представителей США от Республиканской партии направила запрос главе Пентагона, в котором потребовала от того отчитаться о причинах задержки в информировании о своей госпитализации. Они попросили сообщить, кто принимал участие в решении отложить раскрытие информации, а также о том, кто из чиновников был в курсе этого.

15 января Остин был выписан из больницы домой. Согласно указанию врачей, некоторое время он будет исполнять свои обязанности дистанционно, до полного возвращения в Пентагон. Подчеркивалось, что Остин имеет полный доступ к защищенным каналам связи. Кроме того, прогноз его восстановления после лечения рака простаты отличный.

После этого, 16 января, бывший президент США Дональд Трамп сравнил Ллойда Остина с ребенком, который играет в ноутбук.

Как стало известно 17 января, треть американцев считает, что Остин должен уйти в отставку в связи с проблемами со здоровьем.

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