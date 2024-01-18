Реклама
Прямой эфир
Мир
Глава Венгрии призвала к диалогу с Россией для урегулирования на Украине
Мир
В ООН настоятельно призвали Иран и Пакистан к сдержанности
Мир
ВКС РФ организовали патрулирование линии разграничения Сирии и Израиля
Общество
Вильфанд сообщил о сильных снегопадах на Крещение в центре России
Мир
Сенат США одобрил проект финансирования ведомств страны до начала марта
Мир
Лавров обсудил эскалацию на Ближнем Востоке с главой МИД Сирии
Спорт
Теннисист Медведев одержал волевую победу во втором круге Australian Open
Общество
Поезда МЦД-4 и Горьковского направления МЖД задерживаются в обе стороны
Мир
В Индии не менее 16 человек погибли при опрокидывании лодки с группой школьников
Мир
Байден заявил о препятствии меньшинства в конгрессе по помощи Украине
Интернет и технологии
YouTube заблокировал канал Никиты Михалкова
Общество
В Москве пробки на дорогах достигли девяти баллов
Интернет и технологии
Путин поручил включить формирование этических стандартов ИИ в повестку БРИКС
Мир
Лавров сообщил о контроле талибами власти в Афганистане
Общество
Глава узбекского землячества доставлен в СК РФ по Москве по делу об экстремизме

Кличко после отказа Германии поставить Taurus заявил о нехватке вооружения

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украине не хватает боеприпасов, поэтому нужна помощь, в том числе со стороны Германии. Об этом 18 января заявил мэр Киева Виталий Кличко, комментируя решение бундестага не поставлять крылатые ракеты Taurus Украине.

Он отметил, что его разочаровало решение немецких властей.

«Уже несколько месяцев наблюдается безумный, огромный дефицит боеприпасов», — сказал он в интервью немецкой газете Bild.

На этом фоне Кличко напомнил Германии, что Украина защищает не только свои территории, но и весь Евросоюз.

Остина хондроз: США и Германия пересматривают помощь Украине
Кому может быть выгодно перемирие в 2024 году

Ранее, 17 января, газета Frankfurter Allgemeine Zeitung написала, что правительство Германии выступило против поставок крылатых ракет Taurus Украине.

На этом фоне депутат Европарламента Гуннар Бек в беседе с «Известиями» заявил, что решение бундестага, который отказался передавать Украине ракеты Taurus, является политическим маневром. Поэтому оно не может считаться окончательным и не закрывает этот вопрос раз и навсегда.

Председатель Христианско-демократического союза (ХДС), оппозиционной партии ФРГ, Фридрих Мерц 8 января призвал канцлера Германии Олафа Шольца не затягивать с решением о передаче Украине ракет Taurus.

6 января газета Rheinische Post написала, что в Германии ряд представителей партии «Зеленые», СвДП (Свободная демократическая партия), а также оппозиционного ХДС заявили о необходимости передачи Украине ракет Taurus и обвинили канцлера ФРГ Олафа Шольца в излишней сдержанности. Некоторые политики даже открыто выступили за нанесение ударов по объектам на территории России.

Тогда же премьер-министр Баварии и председатель оппозиционной немецкой партии «Христианско-социальный союз» (ХСС) Маркус Зедер призвал передать Украине ракеты Taurus, чтобы не позволить России одержать победу.

3 января глава комитета бундестага (парламента) Германии по делам Европы Антон Хофрайтер и представитель ХДС по вопросам внешней политики Норберт Реттген заявил, что Украине необходимо поставить крылатые ракеты Taurus. По его словам, Берлин уже многое сделал для Киева в сфере противовоздушной обороны, однако необходимо гораздо больше.

Глава комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман 2 января обратилась к германским властям с призывом как можно быстрее передать Киеву крылатые ракеты Taurus. С аналогичным требованием выступила и эксперт фракции «Союз-90»/«Зеленые» по вопросам политики безопасности Сара Нанни.

До этого, 27 ноября, президент Чехии Петр Павел заявил, что Запад не выполнил данные Киеву обещания о поставках необходимого для продолжения интенсивных действий вооружения. По его словам, в украинской армии рассчитывали получить после ракет Storm Shadow немецкие Taurus, но Берлин так и не принял окончательного решения об их поставках.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024