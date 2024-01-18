Кличко после отказа Германии поставить Taurus заявил о нехватке вооружения

Украине не хватает боеприпасов, поэтому нужна помощь, в том числе со стороны Германии. Об этом 18 января заявил мэр Киева Виталий Кличко, комментируя решение бундестага не поставлять крылатые ракеты Taurus Украине.

Он отметил, что его разочаровало решение немецких властей.

«Уже несколько месяцев наблюдается безумный, огромный дефицит боеприпасов», — сказал он в интервью немецкой газете Bild.

На этом фоне Кличко напомнил Германии, что Украина защищает не только свои территории, но и весь Евросоюз.

Ранее, 17 января, газета Frankfurter Allgemeine Zeitung написала, что правительство Германии выступило против поставок крылатых ракет Taurus Украине.

На этом фоне депутат Европарламента Гуннар Бек в беседе с «Известиями» заявил, что решение бундестага, который отказался передавать Украине ракеты Taurus, является политическим маневром. Поэтому оно не может считаться окончательным и не закрывает этот вопрос раз и навсегда.

Председатель Христианско-демократического союза (ХДС), оппозиционной партии ФРГ, Фридрих Мерц 8 января призвал канцлера Германии Олафа Шольца не затягивать с решением о передаче Украине ракет Taurus.

6 января газета Rheinische Post написала, что в Германии ряд представителей партии «Зеленые», СвДП (Свободная демократическая партия), а также оппозиционного ХДС заявили о необходимости передачи Украине ракет Taurus и обвинили канцлера ФРГ Олафа Шольца в излишней сдержанности. Некоторые политики даже открыто выступили за нанесение ударов по объектам на территории России.

Тогда же премьер-министр Баварии и председатель оппозиционной немецкой партии «Христианско-социальный союз» (ХСС) Маркус Зедер призвал передать Украине ракеты Taurus, чтобы не позволить России одержать победу.

3 января глава комитета бундестага (парламента) Германии по делам Европы Антон Хофрайтер и представитель ХДС по вопросам внешней политики Норберт Реттген заявил, что Украине необходимо поставить крылатые ракеты Taurus. По его словам, Берлин уже многое сделал для Киева в сфере противовоздушной обороны, однако необходимо гораздо больше.

Глава комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман 2 января обратилась к германским властям с призывом как можно быстрее передать Киеву крылатые ракеты Taurus. С аналогичным требованием выступила и эксперт фракции «Союз-90»/«Зеленые» по вопросам политики безопасности Сара Нанни.

До этого, 27 ноября, президент Чехии Петр Павел заявил, что Запад не выполнил данные Киеву обещания о поставках необходимого для продолжения интенсивных действий вооружения. По его словам, в украинской армии рассчитывали получить после ракет Storm Shadow немецкие Taurus, но Берлин так и не принял окончательного решения об их поставках.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.