Новые карты «Тройка» выпустили после обновления поезда «Акварель» в Москве

Новую тематическую карту «Тройка», посвященную обновлению экспозиции в поезде «Акварель», выпустили в Москве. Об этом в четверг, 18 января, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, на лимитированной карте можно увидеть картину известного современного художника-акварелиста Сергея Андрияки «Калина на снегу», пишет RT.

Поезд «Акварель» курсирует по Арбатско-Покровской линии столичной подземки, напоминает агентство городских новостей «Москва». Купить новую карту «Тройка» можно в кассах станций Кольцевой линии метро, сообщает телеканал «360».

14 января мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что с 2013 года в Москве выпустили свыше 50 млн карт «Тройка». В 2023 году производство «Тройки» и чипа к ней было полностью локализовано в Москве.