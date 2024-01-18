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В ООН настоятельно призвали Иран и Пакистан к сдержанности

Дюжаррик: генсек ООН призывает Иран и Пакистан прекратить ракетные удары
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Фото: REUTERS
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на фоне ранее совершенного обмена ракетными ударами между Ираном и Пакистаном призвал обе стороны к сдержанности, чтобы не допустить дальнейшего ухудшения ситуации. Об этом 18 января заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик в ходе брифинга.

«Генеральный секретарь [ООН] серьезно обеспокоен недавним обменом ударов между Ираном и Пакистаном, которые, как сообщается, повлекли за собой жертвы с обеих сторон», — отметил он.

Дюжаррик также подчеркнул, что, по убеждению Гутерриша, имеющиеся проблемы между Ираном и Пакистаном должны решаться исключительно мирными способами, в частности посредством конструктивного диалога и в соответствии с принципами международного права.

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16 января Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) нанес удар баллистическими ракетами и беспилотниками по основной базе террористической группировки «Джейш аль-Адль» («Армия справедливости»), которая расположена в пакистанской провинции Белуджистан рядом с границей с Ираном. В результате атаки погибли двое детей.

МИД Пакистана назвал удар иранских ВС нарушением воздушного пространства страны, которое может иметь последствия. Высокопоставленному чиновнику в МИД Ирана был подан протест Исламабада. Позже Пакистан решил отозвать своего посла из Ирана, назвав действия иранской стороны противоправными. 17 января министр иностранных дел во временном пакистанском правительстве Джалил Аббас Джилани заявил, что Пакистан оставляет за собой право отреагировать на удар КСИР.

Позднее, 18 января, Пакистан нанес ответные удары по Ирану. Атака была совершена с помощью беспилотников и ракет в ходе контртеррористической операции под кодовым названием «Марг Бар Сармачар». По сообщениям The Hindustan Times, при ударе погибли девять человек, среди которых три женщины и два ребенка.

В этот же день ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов указал, что пока что не стоит говорить о ситуации войны или противостояния между государствами. По его словам, это действия, направленные против действующих сепаратистских группировок в этих странах.

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