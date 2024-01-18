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Лавров обсудил эскалацию на Ближнем Востоке с главой МИД Сирии

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Фото: Global Look Press/Mohammed Talatene
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Глава МИД РФ Сергей Лавров провел встречу с министром иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом Сирийской Арабской Республики (САР) Фейсалом Микдадом, который 18 января находится в Москве в частной поездке.

В российском ведомстве сообщили, что стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня. Особое внимание было уделено продолжающейся эскалации обстановки на Ближнем Востоке.

«Министры акцентировали необходимость незамедлительного прекращения огня в секторе Газа и решения острых гуманитарных проблем населения палестинского анклава. Была также подчеркнута недопустимость агрессивных и провокационных действий, ведущих к расширению военной конфронтации на другие страны региона, в частности Сирию, Ливан, Йемен», — указано на сайте МИД РФ.

Подробно была обсуждена и складывающаяся ситуация в Сирии и вокруг нее, включая задачи постконфликтного восстановления и продвижения комплексного урегулирования в САР при строгом соблюдении принципов уважения ее единства, суверенитета и территориальной целостности.

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Ранее, 14 января, вооруженные группировки в составе шиитского движения «Исламское сопротивление Ирака» сообщили о проведенных атаках на три базы США в Сирии и Ираке. Движение добавило, что атаки проводятся в продолжение сопротивления американским силам в Ираке и регионе и в ответ на массовые убийства, устроенные против народа в секторе Газа.

11 января пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер на пресс-брифинге заявил, что с 17 октября 2023 года число атак на военные базы США в Ираке и Сирии выросло до 130. Райдер отметил, что из этого числа 53 нападения пришлись на базы в Ираке и еще 77 — в Сирии.

До этого, в октябре, проводя телефонный разговор с Микдадом, глава МИД РФ заявил, что распространение палестино-израильского конфликта на территорию Сирии и другие страны региона недопустимо. По словам Лаврова, израильские удары с воздуха по территории САР, участившиеся на фоне конфликта с движением ХАМАС, просто неприемлемы.

В том же месяце глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что по указанию американского лидера Джо Байдена в ответ на нападения на военные базы Вооруженные силы США нанесли удары по двум объектам на востоке Сирии, используемым Корпусом стражей исламской революции (КСИР) и связанными с ним группировками. В свою очередь, Байден обосновал удары США по объектам в Сирии Уставом ООН. Он отметил, что поручил нанести удары по объектам в целях защиты американских граждан как внутри США, так и за их пределами.

Атаки на американские базы на Ближнем Востоке участились на фоне обострения палестино-израильского конфликта, в котором США поддержали Израиль.

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