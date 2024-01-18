Австралия продаст на запчасти запрошенные Украиной вертолеты

Австралия продаст на запчасти выведенные из эксплуатации вертолеты Taipan MRH-90, несмотря на официальные запросы Украины об их отправке. Об этом 18 января рассказал министр оборонной промышленности Австралии Пэт Конрой в эфире радиостанции ABC NewsRadio.

Уточняется, что 45 летательных аппаратов были списаны в 2023 году в виду участившихся случаев крушения. По словам министра, в настоящее время нет вертолетов этой серии, находящихся в «летном состоянии».

«Для приведения любого самолета в летное состояние потребуются огромные инвестиции в средства налогоплательщиков, время и ресурсы», — приводит его слова вещатель.

Конрой отметил, что министерство провело работу с организациями НАТО над поиском потенциального покупателя планеров. Но, по его словам, на тот момент интерес был «нулевой», после чего было принято решение разобрать вертолеты и продать их на запчасти.

Министр также рассказал, что правительство получило запрос от Украины незадолго до Рождества в 2023 году, через три месяца после начала утилизации вертолетов.

Позицию Конроя раскритиковал генерал-майор армии в отставке Мик Райан, назвав это решение «скандальным». Он указал, что Австралия спешит «захоронить» годные к использованию вертолеты вместо того, чтобы продать их «борющейся нации».

Недовольство данной стратегией выразила и украинская сторона. Однако ранее в этот день посол страны в Австралии Василий Мирошниченко всё же выразил надежду, что техника еще может достаться Киеву.

Ранее, 11 января, президент Эквадора Даниэль Нобоа заявил о готовности осуществить с США обмен старой российской техники на новую американскую стоимостью в $200 млн. Он также предположил, что полученную от Эквадора технику Вашингтон в будущем может отправить на Украину. Посол РФ в Кито Владимир Спринчан сообщил, что передача российской техники Эквадором в США станет недружественным шагом.

До этого, 5 января, пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что США не смогут передавать Украине вооружения со своих складов, пока американский конгресс не одобрит выделение дополнительных средств на помощь Киеву. Он отметил, что в настоящее время не планируются делать какие-либо объявления относительно передачи Украине оружия со складов США.

15 декабря военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что Украина в 2024 году может начать испытывать серьезный дефицит оружия из-за сокращения объема поставок из Европы и США, так как они уже во многом исчерпали свои запасы и не могут быстро нарастить производство. По словам эксперта, Соединенные Штаты продолжат поддерживать Украину, но их резервы тоже во многом исчерпаны.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации РФ по защите Донбасса, о которой Россия объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за агрессии украинских войск.