В 2024 году в Москве отреставрируют три знаковых объекта культурного наследия. Об этом в четверг, 18 января, в своем Telegram-канале рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Речь идет об ансамбле Донского монастыря, Алексеевском женском монастыре и здании Центросоюза. По словам Собянина, в 2023 году специалисты завершили реставрацию пяти из 12 исторических башен Донского монастыря, всего готовы девять. Также был приведен в порядок Дом настоятеля, фасады и купола Нового» собора, сообщает агентство городских новостей «Москва». В 2024 году начнется комплексная реставрация прясел Восточной и Южной стен, в том числе оставшихся трех башен. Также специалисты продолжат восстанавливать храм святого Иоанна Златоуста.

Помимо этого, в Алексеевском женском монастыре продолжится разработка проекта реставрации Церкви всех святых, богадельни (училища) и кельи. Первый этап подготовки проектной документации стартовал в прошлом году, отмечает «Москва 24».

Также запланирована реставрация облицовки фасадов из туфа, межэтажных пандусов и других исторических элементов в здании Центросоюза, пишет сайт aif.ru. Оно расположено на Мясницкой улице, его построили в 1930-х годах XX века по проекту знаменитого французского архитектора Ле Корбюзье, пишет RT.

Мэр добавил, что с 2011 года в столице отреставрировано 2190 объектов культурного наследия, сообщает телеканал «360». В 2023 году исторический облик вернули 220 памятникам архитектуры, отмечает НСН. Так, среди уже возрожденных объектов — Театр эстрады, Дворец пионеров на Воробьевых горах и другие. Реставрационные работы продолжаются более чем на 500 памятниках архитектуры, в том числе в павильонах №6 «Химия» и №67 «Советская печать» на ВДНХ и других.

13 января сообщалось, что на станции «Новокузнецкая» Московского метрополитена завершилась реставрация исторических барельефов. Одним из главных украшений станции является фриз с изображением различных родов войск. Его установили в период строительства станции во время Великой Отечественной войны.