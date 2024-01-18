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Поезда МЦД-4 и Горьковского направления МЖД задерживаются в обе стороны

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Составы поездов Горьковского направления и МЦД-4 (Калужско-Нижегородского диаметра) задерживаются в обе стороны в пути по техническим причинам. Об этом Московская железная дорога (МЖД) сообщает в четверг, 18 января.

В пресс-службе принесли пассажирам извинения за причиненные неудобства, пишет «Москва 24».

МЖД принимает все необходимые меры для того, чтобы уменьшить время опоздания составов, передает агентство городских новостей «Москва».

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В этот же день в Росавиации сообщили, что подмосковные аэропорты Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский оснащены достаточными силами и средствами для работы в снегопад, авиагавани работают в штатном режиме, передает RT.

Ранее в этот день ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил жителей и гостей Москвы о приближении снежного бурана. К вечеру погодная ситуация станет хуже, добавил он.

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