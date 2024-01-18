Реклама
Прямой эфир
Интернет и технологии
YouTube заблокировал канал Никиты Михалкова
Общество
В Москве пробки на дорогах достигли девяти баллов
Интернет и технологии
Путин поручил включить формирование этических стандартов ИИ в повестку БРИКС
Мир
Лавров сообщил о контроле талибами власти в Афганистане
Общество
Глава узбекского землячества доставлен в СК РФ по Москве по делу об экстремизме
Мир
Страны НАТО начнут на следующей неделе крупнейшие за десятилетия учения
Наука и техника
Космический телескоп «Джеймс Уэбб» обнаружил самую древнюю черную дыру
Мир
Пивная партия Австрии намерена участвовать в выборах в парламент в 2024 году
Общество
День «Сириуса» открылся на выставке «Россия»
Армия
Шойгу осмотрел перспективные образцы ракетного вооружения МКБ «Радуга»
Мир
Лавров назвал суверенным решением отказ Аргентины от вступления в БРИКС
Мир
Россия призвала Иран и Пакистан к максимальной сдержанности
Мир
Глава Google заявил о новых сокращениях в 2024 году
Спорт
Камила Валиева снялась с чемпионата России по прыжкам
Мир
СМИ узнали о планах НАТО мобилизовать около 90 тыс. солдат для учений по сдерживанию РФ
Сюжет:

Байден заявил о препятствии меньшинства в конгрессе по помощи Украине

Байден: помощь Украине упирается в препятствие меньшинства в конгрессе
0
Фото: РИА Новости/Стрингер
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вопрос выделения дальнейшей помощи Украине от Соединенных Штатов упирается в меньшинство в конгрессе. Об этом 18 января заявил президент США Джо Байден перед вылетом в штат Северная Каролина.

Он сообщил, что накануне встречался с американскими законодателями в Белом доме по данному вопросу, и встреча «прошла хорошо».

«Я думаю, что подавляющее большинство членов конгресса поддерживают помощь Украине. Вопрос в том, не будет ли небольшое меньшинство препятствовать этому, что стало бы катастрофой», — отметил глава государства в беседе с журналистами на лужайке Белого дома.

После он уточнил, что за помощь Киеву выступает «большинство республиканцев».

Что и требовалось исчерпать: у США больше нет денег для Украины
Сможет ли Вашингтон найти средства на все внешние конфликты в преддверии выборов президента

Ранее в этот день лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер после встречи с Байденом заявил, что шансы на достижение в американском конгрессе соглашения о финансировании Украины превышают 50%. В свою очередь лидер республиканского меньшинства Митч Макконнелл заявил, что сенат США на следующей неделе может начать работу над запросом Байдена на цели национальной безопасности, включающие в себя помощь Украине.

До этого, 16 января, госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что у США отсутствует «волшебный горшочек», из которого можно было бы финансировать Украину без согласования запросов в конгрессе. 17 января спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что он не может гарантировать разблокирование помощи Украине, так как, по слухам, у сенатского проекта миграционной реформы, который увязан с этим, нет шансов в конгрессе.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби указал, что Вашингтон пока не готовит новых пакетов военной помощи Украине из-за отсутствия на это бюджетных средств.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024