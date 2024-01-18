Байден заявил о препятствии меньшинства в конгрессе по помощи Украине

Вопрос выделения дальнейшей помощи Украине от Соединенных Штатов упирается в меньшинство в конгрессе. Об этом 18 января заявил президент США Джо Байден перед вылетом в штат Северная Каролина.

Он сообщил, что накануне встречался с американскими законодателями в Белом доме по данному вопросу, и встреча «прошла хорошо».

«Я думаю, что подавляющее большинство членов конгресса поддерживают помощь Украине. Вопрос в том, не будет ли небольшое меньшинство препятствовать этому, что стало бы катастрофой», — отметил глава государства в беседе с журналистами на лужайке Белого дома.

После он уточнил, что за помощь Киеву выступает «большинство республиканцев».

Ранее в этот день лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер после встречи с Байденом заявил, что шансы на достижение в американском конгрессе соглашения о финансировании Украины превышают 50%. В свою очередь лидер республиканского меньшинства Митч Макконнелл заявил, что сенат США на следующей неделе может начать работу над запросом Байдена на цели национальной безопасности, включающие в себя помощь Украине.

До этого, 16 января, госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что у США отсутствует «волшебный горшочек», из которого можно было бы финансировать Украину без согласования запросов в конгрессе. 17 января спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что он не может гарантировать разблокирование помощи Украине, так как, по слухам, у сенатского проекта миграционной реформы, который увязан с этим, нет шансов в конгрессе.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби указал, что Вашингтон пока не готовит новых пакетов военной помощи Украине из-за отсутствия на это бюджетных средств.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.