В Индии не менее 16 человек погибли при опрокидывании лодки с группой школьников

По меньшей мере 16 человек погибли на западе Индии в результате опрокидывания лодки, в которой находилась группа школьников. Об этом газета The Times of India сообщает в четверг, 18 января.

«14 учеников и двое учителей погибли после того, как лодка, в которой они находились, опрокинулась во время пикника на озере Харни», — говорится в сообщении.

Всего в момент происшествия в лодке находились 34 человека. В настоящее время поисково-спасательная операция продолжается, передает RT.

Ранее, в декабре, в Венеции гондола с туристами из Китая перевернулась. Инцидент произошел, когда гондольер пытался выполнить маневр под мостом недалеко от площади Сан-Марко в Венеции. Он попросил туристов, делающих селфи, присесть. Маневр требовал максимального баланса веса, но пассажиры проигнорировали просьбу занять места и продолжили перемещаться по гондоле и фотографироваться. В результате лодка перевернулась вместе с туристами и гондольером.