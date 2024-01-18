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В НАТО «не ждут чудес» в конфликте на Украине в 2024 году

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Фото: TASS/Thomas Trutschel
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Глава военного комитета НАТО голландский адмирал Роб Бауэр 18 января заявил, что «не ждет чудес ни от одной из сторон» в конфликте на Украине в 2024 году.

Таким образом он ответил на вопрос журналиста об ожиданиях на наступивший год по итогам заседания начальников генштабов военного комитета стран в Брюсселе.

«Я бы сказал, что не стоит ждать чудес ни от одной из сторон <…> Стороны будут искать возможности использовать их, но, как я сказал, я чудес не жду. Это будет трудно, но мы должны продолжать поддерживать Украину, это самое важное, что мы должны понимать», — цитирует Бауэра Reuters.

Ранее, 17 января, политолог Джон Миршаймер заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не способны снова перейти в наступление ни в этом, ни в следующем году. Более того, по его мнению, украинская армия в 2024 году не сможет даже удержать свои нынешние позиции.

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8 января контр-адмирал запаса, кандидат военных наук Михаил Чекмасов в беседе с «Известиями» назвал новое контрнаступление украинской армии невозможным. По его мнению, Украина после летнего провала не сможет в сжатые сроки собрать силы для еще одного наступления, для которого необходимо преимущество в воздухе. А его у Киева нет и не будет даже в случае поставок Западом истребителей F-16, добавил он.

Так он прокомментировал статью немецкой газеты Die Welt, опубликованную ранее в тот же день, о том, что ВСУ могут предпринять еще одну попытку наступления, в случае если Запад поставит им истребители F-16.

Также в начале января британская газета The Telegraph написала, что истребители F-16 не смогут решить воздушные проблемы Киева и сами по себе несут опасность для ВСУ.

Между тем президент России Владимир Путин 16 января заявил о полном и абсолютном провале контрнаступления ВСУ и указал на то, что «если так будет дальше продолжаться, украинской государственности может быть нанесен невосполнимый, очень серьезный удар». При этом он подчеркнул, что к такому развитию ситуации привела неразумная политика нынешнего руководства Украины.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ней было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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