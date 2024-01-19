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Член политбюро «Ансар Аллах» оценил решение США о включении в список террористов

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Фото: REUTERS/Khaled Abdullah
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Решение США о возвращении движения хуситов «Ансар Аллах» в список террористических организаций говорит об их беспомощности. Об этом 19 января заявил «Известиям» член политбюро движения Мухаммад аль-Бухейти.

«Решение Вашингтона по включению «Ансар Аллах» в список террористических организаций — лишь еще одно подтверждение беспомощности и несостоятельности США. Подобный шаг ни на что не повлияет, а лишь продемонстрирует, что осталось от авторитета Запада. Сегодня наше движение получило большую популярность не только в Йемене, в арабском и исламском мире, но и на международном уровне», — заявил он.

Аль-Бухейти назвал террористами тех, кто поддерживает и защищает участников геноцида в секторе Газа.

«Мы сами по себе воины и солдаты, но готовы к миру. Только для этого США и Великобритании будет необходимо остановить войну в секторе Газа, прекратить агрессию против Йемена и обеспечить бесперебойный поток медикаментов, топлива и продовольствия», — сказал он.

По его словам, в случае выполнения этих условий хуситы остановят свои операции в Красном море. Аль-Бухейти указал, что движение хочет остановить кровопролитие и достичь справедливого мира.

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Ранее в этот день военный представитель движения хуситов Яхья Сариа заявил о нанесении ракетного удара по американскому судну Genco Picardy в Аденском заливе. Пентагон подтвердил атаку.

Позже Соединенные Штаты и Великобритания нанесли очередные ракетные удары по подконтрольной хуситам территории Йемена. Центральное командование Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) подтвердило эту информацию. Уточнялось, что атака была направлена по 14 ракетным пусковым установкам хуситов в Йемене.

До этого, 13 января, в Пентагоне целью новых ударов по Йемену назвали радар хуситов. Президент США Джо Байден заявил, что коалиция приняла необходимые и соразмерные меры в соответствии с международным правом и Уставом ООН.

Россия осудила удары США и Великобритании по Йемену и назвала их нелегитимными. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала данную атаку угрозой миру и безопасности.

Хуситы начали наносить удары по судам в Красном море и Аденском заливе с ноября 2023 года в знак протеста против действий Израиля в секторе Газа. В ночь на 12 января США и Великобритания начали атаку по объектам хуситов. Белый дом заявил, что атака, совершенная в подконтрольных движению районах страны, имела оборонительный характер. Также тогда утверждалось, что удары были для защиты международных судов.

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