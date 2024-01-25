80-летие снятия блокады Ленинграда — программа мероприятий в Санкт-Петербуре

В субботу, 27 января, Санкт-Петербург отметит историческую дату — 80 лет со дня полного освобождения Ленинграда от блокады. В этот день по всему городу пройдут памятные акции, концерты, тематические выставки, выступления реконструкторов и многое другое. «Известия» сделали подборку самых интересных мероприятий.

Музей военно-морской славы в Кронштадте

В честь 80-летия освобождения Ленинграда от блокады Музей военно-морской славы в Кронштадте подготовил особую программу. С 27 по 28 января взрослые и дети смогут посетить тематические лекции о роли флота в спасении города. Ведущими станут военные историки и сотрудники музейного комплекса. Кроме того, для посетителей будут организованы кинопоказы и театральные представления о блокаде.

Ранее, 18 января, в музейном комплексе также открылась выставка «Флот для блокадного Ленинграда», которая будет работать три месяца. На ней представлены фотографии и артефакты тех времен, а также исторические документы, в том числе недавно рассекреченные. Отдельная мультимедийная экспозиция посвящена затонувшим у осажденного города кораблям. Гости смогут увидеть кадры уникальных подводных съемок, дополненные настенными графиками и арт-объектами.

Выставка «Город-герой Ленинград» в Центральном выставочном зале «Манеж»

Еще одна экспозиция, посвященная 80-летию снятия блокады, откроется 27 января в Центральном выставочном зале «Манеж». Проект под названием «Город-герой Ленинград» расскажет о повседневной жизни людей внутри блокадного кольца. Несмотря на постоянные обстрелы, голод и болезни они продолжали писать картины, ставить спектакли, сочинять поэмы и трудиться.

Выставка объединяет более 600 произведений искусства и повседневных предметов из частных коллекций, музеев, библиотек, архивов, театров и предприятий. Посетители смогут увидеть сшитое из бинтов детское новогоднее платье, кусок кабеля, проложенного по дну Ладожского озера, личные вещи администрации города и многое другое. Погрузиться в атмосферу блокадного Ленинграда поможет аудиоспектакль, сопровождающий экспозицию.

Праздничные мероприятия на Дворцовой площади

В честь 80-й годовщины освобождения Ленинграда преобразится до неузнаваемости Дворцовая площадь. Перед Зимним дворцом откроется выставка военной техники, для посетителей будут работать фотоателье и бесплатные полевые кухни. А на площадке «Почты России» каждый сможет получить тематическую памятную открытку. Ее можно отправить в любую точку России или просто забрать с собой.

В парадном дворе Государственной академической капеллы выступят артисты, музыканты и поэты фронтовой артбригады «Музыка победы». Также перед Зимним дворцом расположатся несколько интерактивных зон реконструкторов, в которых будут разыграны сцены жизни в блокадном городе: раздача хлеба, работа штаба, дежурство артиллеристов и многие другие.

Концерт «Ленинградская победа» в БКЗ «Октябрьский»

В честь памятной даты Большой концертный зал «Октябрьский» подготовил большой концерт под названием «Ленинградская победа». На сцену выйдут народные артисты России Николай Мартон, Лариса Долина, Илья Резник, Александр Розенбаум и другие. Зрители также увидят выступления коллективов театра русской песни «Саманта», театра «Маски», ансамбля «Русь» и других исполнителей.

Мероприятие состоится 26 января, вход по пригласительным.

Фестиваль народного творчества «Играй, гармонь блокадная»

С 26 января по 2 февраля в Санкт-Петербурге и Ленинградской области пройдет Всероссийский фестиваль «Играй, гармонь блокадная». В нем примут участие исполнители и коллективы народного творчества из Северной столицы, Москвы, Нижегородской области, Республики Хакасия и Новосибирска. В их репертуар войдут исторические и современные песни о блокадном городе и его жителях.

В рамках санкт-петербургской программы фестиваля состоится пять концертов. Первый пройдет в культурно-досуговом центре «Московский» 26 января. Непосредственно в день освобождения Ленинграда, 27 января, в Малом зале филармонии имени Шостаковича выступит коллектив театра «Родом из блокады» под руководством заслуженного артиста России, певца и режиссера Макара Алпатова.