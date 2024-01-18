В Хабаровском крае отремонтируют еще 35 школ

В муниципалитетах Хабаровского края с 2024 по 2026 год планируют отремонтировать 35 школ по федеральной программе модернизации школьных систем образования. Об этом ИА AmurMedia сообщили в региональном министерстве образования и науки.

В 2024-м ремонтные работы стартуют в 23 школах края, из них 17 вошли в программу с двухлетним сроком реализации. То есть ремонт будет завершен в 2025 году.

Остальные шесть учебных заведений будут отремонтированы в нынешнем году. Основной объем работ выполнят во время летних каникул.

«Программа не ограничивается ремонтом, комплекс мероприятий также включает в себя оснащение школ современными средствами обучения и воспитания», — отметили в министерстве.

В целом на модернизацию школ предусмотрено 4,17 млрд рублей. Средства направят из федерального, регионального и муниципального бюджетов.