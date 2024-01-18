МО: российские войска освободили село Веселое в ДНР

Российские военные освободили и взяли под контроль населенный пункт Веселое в Донецкой Народной Республике. Об этом 18 января сообщило Минобороны.

«На Донецком направлении в результате успешных активных действий подразделений Южной группировки войск освобожден населенный пункт Веселое ДНР», — сообщили в ведомстве.

Кроме того, военные РФ нанесли поражение живой силе и технике 22-й, 42-й, 93-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Клещеевка и Андреевка. Всего на указанном направлении противник потерял более 260 военнослужащих в живой силе, а также 17 автомобилей, две боевые машины пехоты и танк в вооружении.

Помимо этого, в ходе контрбатарейной борьбы бойцами подразделения были подавлены гаубица Д-30, три артиллерийские системы М777 производства США, а также самоходные артиллерийские установки Paladin и «Гвоздика».

Ветеран боевых действий, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в разговоре с «Известиями», комментируя освобождение Веселого, заявил, что взятие населенного пункта на линии боевого соприкосновения — знаковый момент. По его словам, любая территория, освобожденная Российской армией, приближает к главной цели спецоперации — освобождению Донбасса.

25 декабря глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Марьинки в ДНР. Глава государства заявил, что со взятием Марьинки Российская армия отодвигает боевые подразделения ВСУ от Донецка. Кроме того, освобождение города позволяет Вооруженным силам РФ выйти на оперативный простор, добавил тогда российский лидер.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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