Реклама
Прямой эфир
Общество
В Москве пробки на дорогах достигли девяти баллов
Интернет и технологии
Путин поручил включить формирование этических стандартов ИИ в повестку БРИКС
Мир
Лавров сообщил о контроле талибами власти в Афганистане
Общество
Глава узбекского землячества доставлен в СК РФ по Москве по делу об экстремизме
Мир
Страны НАТО начнут на следующей неделе крупнейшие за десятилетия учения
Наука и техника
Космический телескоп «Джеймс Уэбб» обнаружил самую древнюю черную дыру
Мир
Пивная партия Австрии намерена участвовать в выборах в парламент в 2024 году
Общество
День «Сириуса» открылся на выставке «Россия»
Армия
Шойгу осмотрел перспективные образцы ракетного вооружения МКБ «Радуга»
Мир
Лавров назвал суверенным решением отказ Аргентины от вступления в БРИКС
Мир
Россия призвала Иран и Пакистан к максимальной сдержанности
Мир
Глава Google заявил о новых сокращениях в 2024 году
Спорт
Камила Валиева снялась с чемпионата России по прыжкам
Мир
СМИ узнали о планах НАТО мобилизовать около 90 тыс. солдат для учений по сдерживанию РФ
Экономика
Путину доложили об окончании строительства пограничных переходов с Китаем
Сюжет:

МО: российские войска освободили село Веселое в ДНР

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские военные освободили и взяли под контроль населенный пункт Веселое в Донецкой Народной Республике. Об этом 18 января сообщило Минобороны.

«На Донецком направлении в результате успешных активных действий подразделений Южной группировки войск освобожден населенный пункт Веселое ДНР», — сообщили в ведомстве.

Кроме того, военные РФ нанесли поражение живой силе и технике 22-й, 42-й, 93-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Клещеевка и Андреевка. Всего на указанном направлении противник потерял более 260 военнослужащих в живой силе, а также 17 автомобилей, две боевые машины пехоты и танк в вооружении.

Помимо этого, в ходе контрбатарейной борьбы бойцами подразделения были подавлены гаубица Д-30, три артиллерийские системы М777 производства США, а также самоходные артиллерийские установки Paladin и «Гвоздика».

Взяли и сделали: как освобождение Марьинки повлияет на ход СВО
Противника отодвинули от Донецка, но снять угрозу обстрелов может лишь дальнейшее успешное наступление, отмечают эксперты

Ветеран боевых действий, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в разговоре с «Известиями», комментируя освобождение Веселого, заявил, что взятие населенного пункта на линии боевого соприкосновения — знаковый момент. По его словам, любая территория, освобожденная Российской армией, приближает к главной цели спецоперации — освобождению Донбасса.

25 декабря глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Марьинки в ДНР. Глава государства заявил, что со взятием Марьинки Российская армия отодвигает боевые подразделения ВСУ от Донецка. Кроме того, освобождение города позволяет Вооруженным силам РФ выйти на оперативный простор, добавил тогда российский лидер.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024