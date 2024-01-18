Эксперт назвал атаку Ирана на Пакистан желанием показать свой авторитет

Иран пошел на конфликт с Пакистаном для того, чтобы показать свой авторитет в регионе. Об этом 18 января заявил «Известиям» эксперт по Ближнему Востоку Ахмад Вахшитех.

«Иран не может отвечать Израилю, который убил одного из высокопоставленных генералов Ирана почти три недели назад. После этого был террористический акт в самом Иране и в Сирии. Иран не может на это никак ответить и поэтому хочет показать, что у него есть авторитет, создав конфликт со своими соседями. Именно поэтому они и выбрали Пакистан как свою цель», — отметил он.

Эксперт отметил, что обострение отношений Тегерана и Исламабада вызывает удивление, так как на протяжении многих лет они активно сотрудничали.

«Иран и Пакистан долгое время работали вместе в сфере безопасности. Почти 20 лет назад был случай, когда известного террориста арестовали на территории Ирана и спустя некоторое время его брата, проживавшего в Пакистане, тоже арестовали и отправили в Иран. Раньше никогда не было конфликтов между Пакистаном и Ираном, они всегда считали друг друга братскими странами», — указал Вахшитех.

16 января Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) нанес удар по основной базе террористической группировки «Джейш аль-Адль» («Армия справедливости»), которая расположена в пакистанской провинции Белуджистан, погибли двое детей. МИД Пакистана назвал удар иранских ВС нарушением воздушного пространства страны, которое может иметь последствия.

Позже, 18 января, Пакистан нанес ответные удары по Ирану. Атака была совершена с помощью беспилотников и ракет в ходе контртеррористической операции под кодовым названием «Марг Бар Сармачар».

В этот же день ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов указал, что пока что не стоит говорить о ситуации войны или противостояния между государствами. По его словам, это действия, направленные против действующих сепаратистских группировок в этих странах.