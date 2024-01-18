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США распространили антироссийские санкции на компанию из ОАЭ и 17 ее танкеров

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Фото: Global Look Press/Twitter.com/© MID_RF
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Министерство финансов США добавило в санкционный список по России судоходную компанию Hennesea Holdings Limited из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), занимающаяся морскими перевозками. Об этом говорится в письменном заявлении ведомства, опубликованном 18 января.

Таким образом американский минфин ввел антироссийские санкции против 17 нефтетанкеров и сухогрузов под флагом Либерии.

До этого минфин США расширил санкции против РФ 11 января, внеся в черный список одно физическое лицо. Кроме того, ведомство утвердило санкции против двух компаний, связанных с российским военно-промышленным комплексом. Рестрикции также затронули три самолета.

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22 декабря министерство ввело новые антироссийские санкции, запрещающие импорт некоторых рыб и ряда морепродуктов. Под ограничения попали поставки лосося, трески, краба и минтая.

Тогда же президент США Джо Байден подписал указ о мерах в отношении финансовых структур, связанных с поставками для оборонно-промышленного комплекса России. Санкции включают в себя запрет на открытие или ограничение использования корсчетов в США, а также блокировку имущества в Соединенных Штатах.

При этом еще в начале декабря российский лидер Владимир Путин подчеркнул, что, несмотря на антироссийские санкции, российские банки работают стабильно и устойчиво.

Страны Запада усилили санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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