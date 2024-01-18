В Москве пробки на дорогах достигли девяти баллов в четверг, 18 января. Это следует из данных сервиса «Яндекс.Карты».

Затруднение движения отмечаются на Садовом, Бульварном и Третьем транспортном кольцах. Частично пробки наблюдаются на МКАДе.

Кроме того, движение затруднено на улицах и набережных в центре столицы, а также на проспекте Мира, шоссе Энтузиастов, Волоколамском, Ленинградском, Варшавском шоссе и других магистралях.

Ранее в этот день ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил москвичей о начинающемся снежном буране.

Накануне, 17 января, в Гидрометцентре сообщили, что «желтый» уровень погодной опасности будет действовать в Москве и Подмосковье из-за гололедицы, метели и мокрого снега 18 и 19 января.

Главное управление МЧС России по столице попросило граждан обходить стороной неустойчивые конструкции и не укрываться под деревьями. А водителей призвали на дорогах соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать внезапных маневров.