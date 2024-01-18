Семь домов культуры планируют отремонтировать в Забайкалье в 2024 году
В Забайкальском крае в 2024 году запланирован ремонт семи домов культуры, школы искусств и музея. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства культуры.
Речь идет о детской школе искусств в селе Улёты и краеведческом музее города Борзя. Дома культуры отремонтируют в селах Сахюрта, Захарово, Новый Дурулгуй, Дунаевское, поселке Нагорный, а также в досуговом центре «Родник» — филиале ДК села Кручина и в сельском клубе села Усть-Ножовая.
Как уточняет ИА ChitaMedia, работы пройдут в рамках нацпроекта «Культура». В 2024 году по нему регион получил 476 млн рублей. Средства также предусмотрены на продолжение реконструкции театра кукол «Тридевятое царство», поддержку сельских учреждений культуры, создание модельных библиотек и другое.