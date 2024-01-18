Как подготовиться к крещенским купаниям. Инфографика

В пятницу, 19 января, православные верующие в России отметят Крещение. В ночь перед праздником состоятся традиционные крещенские купания в проруби. Однако без подготовки окунаться в ледяную воду опасно. Чтобы не омрачать торжество, важно придерживаться нескольких правил.

Пожилым людям, беременным женщинам и детям купаться в проруби не рекомендуется. Воздержаться от этого стоит и людям, у которых есть проблемы с нервной, сердечно-сосудистой и мочеполовой системами, а также патологии дыхательных путей, ЖКТ, эндокринные заболевания. Не следует окунаться в ледяную воду с воспалительными заболеваниями носоглотки, а также при появлении симптомов ОРВИ и ОРЗ.

Здоровым людям подготовку к крещенским купаниям специалисты советуют начинать в сентябре. Тело нужно заранее приучить к низким температурам. Можно обливать холодной водой ноги по щиколотку или по колени, обтираться мокрым полотенцем.

Перед окунанием важно не переедать, но и приступать к купанию голодным не стоит. Категорически запрещается употребление алкоголя. Вместо этого лучше взять с собой термос с горячим чаем, который поможет согреться после выхода из проруби. При себе нужно иметь большое полотенце, нескользкую и непромокаемую обувь, плотный нескользящий коврик.