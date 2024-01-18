Путин назначил Крикалева своим спецпредставителем по вопросам в области космоса
Космонавт Сергей Крикалев назначен спецпредставителем президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области космоса. Соответствующий указ подписан 18 января главой государства Владимиром Путиным.
«Назначить специальным представителем президента Российской Федерации по вопросам международного сотрудничества в области космоса Героя Российской Федерации Крикалева Сергея Константиновича», — сказано в документе.
Указ вступает в силу со дня его подписания — 18 января.
С июля 2022 года эту должность занимал глава «Роскосмоса» Юрий Борисов.
Сергей Крикалев — советский и российский космонавт, Герой Советского Союза и Герой Российской Федерации. В настоящее время занимает пост исполнительного директора «Роскосмоса» по пилотируемым космическим программам.