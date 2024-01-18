Очередную ледовую переправу через Амур открыли в Хабаровском крае

В Хабаровском крае открыли еще одну ледовую переправу через реку Амур, она соединила город Николаевск-на-Амуре и село Подгорное. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России.

Переправа оборудована на участке «Дамба Морпорта, город Николаевск-на-Амуре – мыс Мео, село Подгорное». Ее протяженность составляет 5,5 км, а грузоподъемность — 40 т.

На дороге установлены дорожные и информационные знаки, спасательный пост. В расчистке проезда от снежных заносов будет задействована спецтехника.

Как уточняет ИА AmurMedia, это уже третья ледовая переправа в Николаевске-на-Амуре и 16-я — в регионе. В Аяно-Майском районе и районе имени Полины Осипенко тоже действуют по три сезонные переправы, в Охотском и Хабаровском — по две, в Амурском и Верхнебуреинском районах и городе Хабаровске — по одной.