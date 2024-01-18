Причастным к провокации с российским журналистом на Кипре запретили въезд в РФ
Должностным лицам Кипра, причастным к провокации в отношении корреспондента «Российской газеты» Александра Гасюка, запретили въезд в Россию. Об этом 18 января сообщил МИД РФ.
«Должностным лицам Республики Кипр, непосредственно причастным к провокации, запрещен въезд на территорию нашей страны в соответствии с Федеральным законом «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию», — сообщило ведомство на своем сайте.
О решении был проинформирован посол Кипра в Москве Кипрос Йоргаллис в рамках демарша в МИД России.
6 октября Йоргаллис уже был вызван в Министерство иностранных дел России в связи с силовым задержанием на Кипре Гасюка. Во время задержания он был в автомобиле у дома, где живет с семьей.
Гасюка задержали 5 октября в 11:45 мск в столице Кипра Никосии. Во время задержания он был в автомобиле у дома, где живет со своей семьей. Отмечается, что Гасюку при задержании повредили руку. Его доставили в госпиталь.