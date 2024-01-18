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АвтоВАЗ может скорректировать план производства на 2024 год

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Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
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Производственный план АвтоВАЗа на 2024 год, который заявлен на уровне 500 тыс. автомобилей, может быть скорректирован из-за снижения спроса. Об этом на выставке «Россия» на ВДНХ рассказал глава отечественной автокомпании Максим Соколов, передает 18 января «Интерфакс».

По словам Соколова, в компании понимают, что на рынке есть стагнация, и результаты оказываются ниже ожидаемых уже третий месяц подряд.

«Поэтому мы понимаем, что первое полугодие будет непростым. Такой слабый спрос на автомобили будет, возможно, оказывать давление и на наши производственные планы. Потому что — зачем производить продукцию, когда она не продается? Это сегодня слишком дорого с учетом процентов по кредиту», — сказал Соколов.

Впрочем, как отметил он, АвтоВАЗ пока не пересматривал производственный план. Продажи дорогостоящих моделей идут непросто, а бюджетных — более-менее стабильно, поделился Соколов.

АвтоВАЗ раскрыл сроки появления автомобилей под новым брендом

Продажи автомобилей Lada в 2023 году выросли на 87% и составили 352,57 тыс. автомобилей. Доля Lada на российском авторынке достигла рекордных показателей за последние 20 лет и составила около 35%.

Завод АвтоВАЗа в Ижевске планирует выпустить 50 тыс. автомобилей в год и к маю нарастить численность сотрудников площадки вдвое — до 3 тыс. человек. Об этом 16 января рассказал глава Удмуртии Александр Бречалов. В мае текущего года ижевский автозавод начнет производство автомобилей Lada Lagrus и электрической версии модели под названием e-Lagrus.

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