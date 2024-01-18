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Глава узбекского землячества доставлен в СК РФ по Москве по делу об экстремизме

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Глава узбекского землячества Усман Баратов, ставший фигурантом дела об экстремизме, доставлен в подразделение Главного следственного управления Следственного комитета (СК) РФ по Москве. Об этом 18 января сообщает СК России.

«Баратов доставлен в подразделение столичного СК для проведения следственных действий», — указано в Telegram-канале ведомства.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по подозрению в совершении преступления по п. «в» ч. 2 ст. 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»).

Согласным данным следствия, в декабре 2023 года Баратов вместе с другими лицами, находясь на территории Московского региона, разместили на личной странице в социальной сети публикацию, которая унижала достоинство группы граждан РФ, в том числе участников специальной военной операции.

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