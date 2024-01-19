Спрос на жилье в Москве в 2023 году увеличился почти на треть

Спрос на жилье в Москве в прошлом году увеличился примерно на треть, во всех секторах рынка недвижимости зафиксировано намного больше сделок, чем в 2022-м. Об это сообщили «Известиям» в риелторской и консалтинговой компании «Метриум» 19 января. Впервые в истории дольщики заключили более 100 тыс. соглашений с застройщиками.

Как уточнили аналитики, в 2023 году Росреестр столицы зарегистрировал 115,6 тыс. договоров участия в долевом строительстве жилья (ДДУ), что на 36% больше, чем в 2022 году, когда было заключено 85,0 тыс. ДДУ.

«Дольщики активизировались в самом конце года на фоне ужесточения условий льготного кредитования, ожидания роста цен и неопределенности по поводу дальнейшей судьбы субсидированной ипотеки. По этой причине многие постарались закрыть сделку в декабре — на прежних условиях кредитования, одобренных банками», — сказал акционер, управляющий партнер ГК «Основа» Олег Колченко.

Он отметил, что в январе после праздников также наблюдается высокая активность клиентов, которые хотят заключить сделку с застройщиками на льготных условиях.

«Нужно помнить, что ставки на покупку вторичного жилья стали чрезмерными для многих клиентов, которые переключились на рынок новостроек», — добавил эксперт.

По информации «Метриум», число ипотечных сделок в 2023 году в Москве также стало рекордным: заемщики получили в банках на покупку первичного и вторичного жилья 136,2 тыс. кредитов, что на 26% больше, чем в 2022-м (108,4 тыс. ипотечных сделок). В то же время аналитики отметили, что выдача ипотеки в 2023 году сокращалась с августа, и в декабре заемщикам выдали 9,7 тыс. кредитов, что на 4% меньше, чем в ноябре.

Директор департамента продаж жилой недвижимости ГК «Сумма элементов» Светлана Бардина предположила, что активность заемщиков ипотеки будет снижаться.

«Потенциальные покупатели вторичных квартир будут постепенно переходить к застройщикам, и это связано не только с ипотекой. Вторичный жилой фонд устаревает в физическом и моральном отношении. Клиенты, не зависящие от ипотеки, предпочитают вкладываться в проекты современных зданий, так как это еще служит для них хорошей инвестицией»,— объяснила Бардина.

На рынке готового жилья в прошлом году число сделок также стало рекордным. Росреестр зарегистрировал 175 тыс. договоров купли-продажи, что на 32% больше, чем в 2022 году (132,6 тыс. сделок), уточнили аналитики.

«Многие клиенты настороженно относятся к вторичному жилью по причине его высокой амортизации и морального износа. В то же время покупатели часто стремятся приобрести жилье под ключ для немедленного заселения. Оптимальным вариантом становятся готовые новостройки с чистовой отделкой или white box. Их доля на московском рынке невелика, но это очень востребованный продукт», — прокомментировал коммерческий директор Optima Development Дмитрий Голев

Он добавил, что к преимуществам этого варианта относится в том числе возможность использования беспроцентной рассрочки, что особенно важно в условиях высоких ипотечных ставок.

Однако эксперты обратили внимание на то, что в этом сегменте рынка во втором полугодии 2023 года активность клиентов снижалась: в декабре было заключено 14,9 тыс. договоров купли-продажи, что на 4% меньше, чем в ноябре.

«Несмотря на рекордные результаты 2023 года, динамика сделок второго полугодия уже указывает на то, что в 2024 году нас ожидает замедление рынка. Основной драйвер развития рынка последних трех лет — льготная ипотека — перестанет оказывать решающее влияние на отрасль. На этом фоне число сделок будет сокращаться, особенно в сегментах рынка с доступным жильем. Застройщики сосредоточат усилия на привлечении клиентов, которые не зависят от кредитов, то есть наиболее активными станут сегменты жилья бизнес- и премиум-класса», — сказал управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

По его словам, в целом конкуренция за покупателей обострится, и среди прочего она может выразиться в дисконтном ралли.

Ранее, 3 января, Сырцов рассказал «Известиям», что в России в начале 2024 года стоимость новостроек массового сегмента и бизнес-класса может снизиться. Кроме того, будет медленно дешеветь вторичное жилье, предположил эксперт.