Новую врачебную амбулаторию открыли в одном из сел Красноярского края

В Большемуртинском районе Красноярского края открыли новую врачебную амбулаторию. Об этом сообщает ИА KrasnoyarskMedia со ссылкой на региональное министерство здравоохранения.

Амбулаторию возвели в селе Таловка, она рассчитана на 50 посещений в смену. Также медпомощь в учреждении будут оказывать жителям поселков Раздольное и Луговское, деревень Орловка, Черняевка, Язаевка и Муратово.

Площадь здания составила около 440 кв. м. Стоимость строительства и оборудования — 107 млн рублей. Работать в учреждении будут терапевт и средний персонал, также предусмотрен выезд стоматолога и гинеколога.

В минздраве отмечают, что ранее амбулатория в Таловке размещалась в здании 1950 года постройки. Затем в течении двух лет пациентов принимали в приспособленных помещениях в Доме культуры.