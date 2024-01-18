Реклама
Прямой эфир
Наука и техника
Космический телескоп «Джеймс Уэбб» обнаружил самую древнюю черную дыру
Мир
Пивная партия Австрии намерена участвовать в выборах в парламент в 2024 году
Общество
День «Сириуса» открылся на выставке «Россия»
Армия
Шойгу осмотрел перспективные образцы ракетного вооружения МКБ «Радуга»
Мир
Лавров назвал суверенным решением отказ Аргентины от вступления в БРИКС
Мир
Россия призвала Иран и Пакистан к максимальной сдержанности
Мир
Глава Google заявил о новых сокращениях в 2024 году
Спорт
Камила Валиева снялась с чемпионата России по прыжкам
Мир
СМИ узнали о планах НАТО мобилизовать около 90 тыс. солдат для учений по сдерживанию РФ
Экономика
Путину доложили об окончании строительства пограничных переходов с Китаем
Мир
Кличко пожаловался на безумное давление со стороны войск РФ
Армия
Российские военные освободили населенный пункт Веселое в ДНР
Политика
В Госдуме заявили о нежелании Китая иметь дело с киевским режимом
Политика
Лавров заявил о сплочении общества в России на фоне спецоперации
Спорт
Блинкова обыграла третью ракетку мира на Australian Open
Сюжет:

Во Франции назвали безумием поставку САУ Caesar Украине на фоне ее проигрыша

Политик Филиппо: поставлять Киеву САУ Caesar на фоне проигрыша ВСУ — безумие
0
Фото: ТАСС/AP/Michel Euler
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Поставлять Украине обещанные Францией новые самоходные артиллерийские установки (САУ) Caesar стоимостью почти €390 млн в тот момент, когда украинская армия проигрывает и даже Вашингтон отказывается от поставок вооружений Киеву, является настоящим безумием. Об этом 18 января заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Франция произведет 78 Caesar для [президента Украины Владимира] Зеленского. Причем в момент, когда Украина проигрывает, когда сами американцы прекращают все поставки оружия и денег! Это безумие должно прекратиться. Выберем мир и прекратим разрушать себя ради пешки НАТО», — отметил политик на своей странице в соцсети X (бывш. Twitter).

Филиппо добавил, что, согласно подсчетам представителя компании — производителя гаубиц Nexter Александра Дюпьи, стоимость производства одного орудия составляет порядка €5 млн.

«Каждая гаубица стоит €5 млн, что означает €390 млн — стоимость двух новых больниц во Франции! А после этого нам говорят, что денег на больных и пенсионеров нет», — отметил он.

Я вас любить не обнищал: Европа думает, как помогать Украине
Франция балансирует, Германия хочет тратить больше

Днем ранее министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что Украина приобрела у Франции еще шесть САУ Caesar. При этом Франция ставит перед собой цель произвести 78 гаубиц в 2024 году и хочет, чтобы ее союзники приняли участие в этой инициативе.

В тот же день президент страны Эммануэль Макрон анонсировал новые поставки вооружений Украине и заявил о намерении согласовать их во время визита в Киев в феврале. Париж готовится поставить киевским властям 40 ракет SCALP и «сотни бомб», отметил он. На этом фоне он указал на успех промышленности страны, темпы работы которой позволят Франции поставлять Украине больше военной продукции, в том числе САУ Caesar. Также Макрон заявил, что Франция и Украина планируют в течение нескольких ближайших недель подписать соглашение о гарантиях безопасности.

18 января Лекорню добавил, что Франция готовится начать поставлять Украине по 50 авиабомб AASM в месяц в течение всего 2024 года начиная уже с января. Такое решение принял Макрон.

При этом французский посол в Киеве Гаэль Весьер 2 января заявил, что Франция будет постепенно менять подход к оказанию военной помощи Украине. По его словам, цель состоит в том, чтобы производить больше оружия на Украине, а не действовать исключительно за счет пожертвований или закупок.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024