Поставлять Украине обещанные Францией новые самоходные артиллерийские установки (САУ) Caesar стоимостью почти €390 млн в тот момент, когда украинская армия проигрывает и даже Вашингтон отказывается от поставок вооружений Киеву, является настоящим безумием. Об этом 18 января заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Франция произведет 78 Caesar для [президента Украины Владимира] Зеленского. Причем в момент, когда Украина проигрывает, когда сами американцы прекращают все поставки оружия и денег! Это безумие должно прекратиться. Выберем мир и прекратим разрушать себя ради пешки НАТО», — отметил политик на своей странице в соцсети X (бывш. Twitter).

Филиппо добавил, что, согласно подсчетам представителя компании — производителя гаубиц Nexter Александра Дюпьи, стоимость производства одного орудия составляет порядка €5 млн.

«Каждая гаубица стоит €5 млн, что означает €390 млн — стоимость двух новых больниц во Франции! А после этого нам говорят, что денег на больных и пенсионеров нет», — отметил он.

Днем ранее министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что Украина приобрела у Франции еще шесть САУ Caesar. При этом Франция ставит перед собой цель произвести 78 гаубиц в 2024 году и хочет, чтобы ее союзники приняли участие в этой инициативе.

В тот же день президент страны Эммануэль Макрон анонсировал новые поставки вооружений Украине и заявил о намерении согласовать их во время визита в Киев в феврале. Париж готовится поставить киевским властям 40 ракет SCALP и «сотни бомб», отметил он. На этом фоне он указал на успех промышленности страны, темпы работы которой позволят Франции поставлять Украине больше военной продукции, в том числе САУ Caesar. Также Макрон заявил, что Франция и Украина планируют в течение нескольких ближайших недель подписать соглашение о гарантиях безопасности.

18 января Лекорню добавил, что Франция готовится начать поставлять Украине по 50 авиабомб AASM в месяц в течение всего 2024 года начиная уже с января. Такое решение принял Макрон.

При этом французский посол в Киеве Гаэль Весьер 2 января заявил, что Франция будет постепенно менять подход к оказанию военной помощи Украине. По его словам, цель состоит в том, чтобы производить больше оружия на Украине, а не действовать исключительно за счет пожертвований или закупок.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.