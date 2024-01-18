Прокурор запросил для Игоря Стрелкова 4 года и 11 месяцев колонии
Для бывшего министра обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) Игоря Стрелкова (Гиркина) прокуратура запросила около пяти лет лишения свободы в колонии. Об этом 18 января сообщил «Известиям» его адвокат Александр Молохов.
«Прокурор запросил четыре года 11 месяцев лишения свободы в колонии общего режима», — рассказал защитник Стрелкова.
Судебный процесс в отношении бывшего главы минобороны ДНР проходит в закрытом режиме.
Обвинение против экс-министра выдвинуто по ч. 2 ст. 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»), согласно которой бывшему чиновнику грозит до пяти лет лишения свободы.
Стрелков находится в СИЗО с 21 июля. В сентябре Мещанский суд Москвы продлил его арест до 18 декабря, в середине октября суд признал продление меры пресечения законным.
Позже, 7 декабря, как сообщил Гаджи Алиев, еще один адвокат Стрелкова, несмотря на отсутствие отрицательных характеристик, суд продлил арест еще на полгода.
Игорь Стрелков возглавлял оборонное ведомство ДНР в 2014 году с мая по август. После увольнения переехал в Москву.