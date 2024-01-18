Россиянка выиграла автомобиль Mercedes Benz в аэропорту Дубая

Россиянка Анна Мурадян выиграла автомобиль Mercedes Benz S500 в лотерее Duty Free в аэропорту Дубая. Об этом 17 января сообщила газета Khaleej Times.

Женщина разыграла билет 25 декабря перед вылетом в Москву. Организаторы лотереи не смогли связаться с нею после выигрыша.

Обладателем главного приза в размере $1 млн стал саудовский адвокат Джавахер Аламуди. Также в лотерее были разыграны мотоциклы BMW, которые достались уроженцам Непала, Афганистана и ОАЭ.

18 января Светлана и Юрий Семеновы из Тюмени выиграли 1 млрд рублей в новогоднем выпуске 1526-го тиража «Русского лото». первую очередь супруги хотят приобрести просторное жилье, отправиться в совместное путешествие, а также купить новый автомобиль.