Лукашенко сказал «досвидос» уходящим из Белоруссии брендам

Белоруссия может разобраться сама с оставшимся имуществом ушедших из республики брендов западных стран. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко в четверг, 18 января.

«Никакого имущества мы никому не продаем, не передаем, если в результате санкций или каких-то других причин иностранцы, которые имеют здесь собственность, предприятия, компании, уходят с нашего рынка. Как я говорил, досвидос — мы разберемся сами», — сказал он в ходе совещания с правительством.

Лукашенко привел в пример американские рестораны быстрого питания McDonald's. По словам президента, страна с этим «разобралась», а граждане страны с удовольствием посещают сеть.

В сентябре прошлого года премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что Россия и Белоруссия совместно противостоят санкциям Запада. Ответом на такие действия должно стать ускорение интеграционных процессов между странами, отметил он.

Еще в январе 2023-го Лукашенко в ходе выступления в столице Зимбабве Хараре на церемонии передачи белорусской техники местным аграриям поблагодарил Запад за санкции. Он подчеркнул, что в другом случае на поле стояли бы тракторы из США и Германии, а не из Белоруссии.

Западные страны начали ужесточать санкции в отношении Белоруссии на фоне недовольства проводимой политикой государства и укрепления ее отношений с Россией.