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Внедорожник Jetour T2 начнут продавать в России в марте

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Фото: Jetour
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В марте текущего года в России начнутся продажи китайских внедорожников Jetour T2. Сбор предзаказов начался, цены будут объявлены ближе к старту продаж, говорится в сообщении китайского производителя, которое поступило «Известиям» 18 января.

Длина модели составляет 4785 см при колесной базе 2800 мм. Jetour T2 оснащается двухлитровым турбомотором мощностью 245 л. с. (375 Нм) и системой полного привода. Углы въезда и съезда составляют 28 градусов. Минимальный дорожный просвет — 220 мм. Автомобиль способен преодолевать брод глубиной до 700 мм.

Внедорожник получил матричные фары и задние светодиодные фонари, 19- и 20-дюймовые колесные диски, два дисплея в салоне и консоль с шайбой выбора режимов движения, поддержку Apple CarPlay и Android Auto, двухзонный климат-контроль и прочие опции. На российском рынке новый T2 будет представлен в четырех цветах кузова.

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На тесте «Известий» — автомобили Jetour X70 Plus и X90 Plus

Осенью прошлого года кроссовер Jetour X90 Plus представили на российском рынке в семиместной комплектации. Под капотом кроссовера находится турбомотор 2.0 мощностью 245 л. с. в паре с семиступенчатым роботом.

В 2023 году 19 китайских автомобильных брендов официально дебютировали на российском рынке, сообщили 15 января в ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД). Общее количество китайских автобрендов, которые представлены на рынке России, к концу прошлого года достигло 29.

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