Школу в Псковской области закроют на карантин из-за ОРВИ

Новоржевскую среднюю школу закроют на карантин в Псковской области. В учреждении отмечается высокая заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ).

По данным администрации Новоржевского муниципального округа, в учреждении отсутствует 151 человек. Это 30% от наполняемости школы. Об этом сообщает Псковская лента новостей.

Карантин продлится до 25 января.

За минувшую неделю в Псковской области зарегистрировали больше 4,2 тыс. случаев ОРВИ. У 62 человек лабораторно подтвержден грипп. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость увеличилась в 1,8 раза. На детей приходится 47,8% заболеваемости.

В Саратовской области на карантин закрыли четыре школы и 141 класс. Медики считают, что заболеваемость в регионе пойдет на спад через две-три недели.