В соцсетях сообщили о массовом ДТП в Подмосковье
Массовое столкновение автомобилей произошло в Подмосковье на дороге между городом Жуковским и Новорязанским шоссе, сообщают 18 января пользователи социальных сетей.
По словам очевидцев, повреждения получили не менее пяти транспортных средств. Есть ли в результате ДТП пострадавшие, остается неизвестным.
Ранее в этот день ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил жителей и гостей Москвы о приближении снежного бурана. К вечеру погодная ситуация станет хуже, а на дорогах возникнет транспортный коллапс, добавил он.
11 января в Госавтоинспекции МВД России сообщили «Известиям», что с начала 2024 года на дорогах страны произошло 1893 ДТП, в которых погибли или пострадали люди. Этих происшествий можно было избежать, если бы участники дорожного движения неукоснительно следовали ПДД, например, соблюдали ограничения скорости, поддерживали увеличенную дистанцию и боковой интервал до других автомобилей, подчеркнули в ведомстве.