Врачи в Бразилии спасли новорожденного ребенка с четырьмя почками

В Бразилии врачи прооперировали ребенка с четырьмя почками. Об этом 16 января сообщает New York Post.

«Исис Элоа Феррейра Алвес произвела фурор, когда родилась преждевременно в 2022 году. Бразильская малышка родилась с четырьмя почками — чрезвычайно необычной врожденной аномалией», — пишут журналисты.

По данным издания, о проблемах с почками ребенка стало известно еще во время беременности, но что именно было не так, установлено не было. Девочка родилась раньше срока и провела под наблюдением врачей пять месяцев. После этого медики обнаружили аномалию с почками девочки.

Позже было принято решение об удалении одной почки, так как дополнительный орган стал мешать переваривать пищу, сдавливая кишечник и желудок. И только во время операции было обнаружено, что у девочки две сверхкомплектные почки, а не одна, уточняют журналисты.

Отмечается, что удаленную почку нельзя трансплантировать, так как у нее есть нарушения с кровеносными сосудами, однако сейчас проводится анализ органа. Остальные три почки функционируют нормально.

В интервью G1 детский уролог Элио Бусон, оперировавший Исис, рассказал, что девочке понадобится наблюдение врачей вплоть до совершеннолетия. Определенные риски есть, однако дополнительный орган может никак и не повлиять на жизнь ребенка.

Ранее, 11 января, «Газета.RU» сообщила, что в Подмосковье врачи спасли 11-летнюю школьницу с двумя матками. Девочка поступила в больницу с жалобами на боли в животе, но при обследовании выяснилось, что у ребенка две матки, в одной из которых начался воспалительный процесс.