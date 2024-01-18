Скончался шведский актер из «Интердевочки» Торстен Валунд

На 86-м году жизни скончался шведский актер Торстен Валунд, получивший известность среди российских зрителей благодаря роли Гюнвальда в фильме Петра Тодоровского «Интердевочка». Об этом сообщило 18 января Sveriges Radio.

Отмечается, что он умер 16 января.

Причина смерти не уточняется.

Торстен Валунд родился в 1938 году под Стокгольмом. Свою первую роль он исполнил в середине 1950-х годов, а первую заметную — в 1960 году, сыграв преступника в телепроекте «Молодежь и криминал». Всего на его счету более 90 ролей в таких фильмах и сериалах, как «Расмус, Понтус и Токер», «Остров на вершине мира», «Ищейка» и другие.