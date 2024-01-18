Студент разбил топором банкоматы и машины на севере Петербурга

В Приморском районе Санкт-Петербурга задержали молодого человека с топором, который разбивал автомобили и банкоматы. Об этом в четверг, 18 января, сообщает телеканал «78».

Инцидент произошел накануне вечером. Около 21:00 поступило сообщение, что неизвестный ломает банкоматы в отделении банка на Долгоозерной улице, 14. Прибывшие на место полицейские обнаружили четыре раскуроченных устройства.

В 22:30 еще одно сообщение. Очевидцы рассказали, что тот же дебошир топором бьет стекла автомобилей у дома №17 на Ситцевой улице. Также хулиган установил на одной из машин фейерверк. В итоге у одной иномарки оказались разбиты лобовое и боковые стекла.

Подозреваемого задержали по горячим следам у дома №28 на Богатырском проспекте. Злоумышленником оказался 21-летний студент четвертого курса одного из вузов Северной столицы.

В отношении задержанного составили административный протокол и поместили в изолятор. У него изъяли баллончик с краской и две емкости для розжига. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.