Более 140 км дорог отремонтируют в Якутии в течение года
В Якутии в течение года намерены отремонтировать более 140 км региональных дорог, а также ввести в эксплуатацию три мостовых перехода. Об этом ИА SakhaNews сообщили в республиканском управлении автодорог.
«План на этот год предварительный и может быть откорректирован в сторону увеличения объемов производства», — прокомментировал первый заместитель генерального директора Управтодора республики Виктор Игнатьев.
Основные дорожные работы по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в 2024 году пройдут на трассах регионального значения «Амга», «Мухтуя», «Яна», «Умнас» и «Нам». На двух последних ожидается полное завершение реконструкции участков с четырехполосным движением.
Кроме того, в этом году по линии капстроительства запланировано введение в эксплуатацию трех мостов через реки Ольчан в Томпонском районе, Чуоналыр в Мирнинском районе, Хатынг-Юрях в Кобяйском районе.