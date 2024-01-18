Аналитик спрогнозировал укрепление рубля до 83–85 за доллар к концу января

Курс российской валюты может окрепнуть до 83–85 рублей за доллар к концу января, считает финансовый аналитик, трейдер Артем Звездин. Об этом он рассказал «Известиям» 18 января.

По данным сайта Московской биржи, на 16:54 доллар достиг 88,9 рубля. Еще 8 января американская валюта стоила 91 рубль.

«Рубль укрепляется по причине продажи иностранной валюты Центральным банком (ЦБ). Вместе с этим Минфин до начала февраля будет продавать валюту на сумму 4 млрд рублей, чтобы компенсировать недополученные нефтегазовые доходы в декабре», — отметил Звездин.

Трейдер уточнил, что на рынке создается дисбаланс предложения, что и укрепляет национальную валюту.

«Курс национальной валюты к доллару может окрепнуть до 83–85 к концу января, эта цена привлечет интерес импортеров и населения, если ЦБ и Минфин начнут снижать объемы продажи валюты, курс рубля снова вернется к уровню 90–100 рублей. Объективно, в долгосрочной дистанции рубль будет падать», — сказал он.

Аналитик добавил, что на снижение цен укрепление рубля не повлияет, вместе с тем укрепление рубля может затормозить рост цен, который был обусловлен санкциями и резким падением рубля.

«Очевидно, что крепкий рубль поможет снизить инфляцию и турбулентность на финансовом рынке. Последующий цикл роста инфляции и падения рубля я ожидаю после выборов [президента РФ], при этом пик падения придется на летний период», — заключил Звездин.

Ранее,10 января, опрошенные «Известиями» эксперты рассказали, что, по их мнению, рубль сумеет удержаться на отметке менее 90 за доллар в I квартале текущего года. Основную поддержку нацвалюте оказывают монетарные и регуляторные факторы, подчеркнули они.