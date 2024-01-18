Эксперты назвали любимые ювелирные украшения россиян

Самым востребованным у россиян ювелирным изделием являются серьги, свидетельствуют результаты исследования «585*Золотой».

На это украшение приходится 24-27% всех покупок. В компании отметили, что серьги из драгоценных металлов популярны во всех возрастных группах покупателей, причем как у женщин, так и мужчин, которые приобретают их в подарок.

У молодежи (18-24 лет) также популярны кольца (21% от всех покупок) и браслеты (11%), а в других возрастных группах отмечается спрос на цепи и подвесы.

Обручальные кольца наиболее востребованы у покупателей в возрастных группах от 18 до 24 лет и от 25 до 44 лет. В группе 65+ спрос на эти изделия составляет 2%.

В настоящее время в клиентскую базу сети входит более 21 млн человек: 71% — женщины и 29% — мужчины. Наиболее активную группу покупателей составляют клиенты 25-44 лет — на их долю приходится почти 50% проданных изделий. Клиенты 45-64 лет приобретают порядка 21% изделий, однако именно в этой возрастной группе фиксируется самый высокий средний чек — почти 10 тыс. рублей у женщин и более 12 тыс. рублей у мужчин.