«Разговоры о важном» 22 января — тема и программа занятия

В российских школах 22 января пройдут занятия в рамках цикла «Разговоры о важном», посвященные 80-летию со дня исторического события — полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады во время Великой Отечественной войны. Ученикам расскажут о подвиге защитников и жителей города и продемонстрируют документальную хронику. «Известия» рассказывают читателям, как пройдут патриотические уроки.

«Разговоры о важном» 22 января — суть

Целью занятий является формирование у учащихся ценностного отношения к силе духа ленинградцев во время блокады. Уроки направлены на сохранение преемственности поколений и исторической памяти. Педагоги подробно остановятся на событиях, которые предшествовали освобождению города, и предложат учащимся поразмыслить над услышанным.

Методические материалы для занятий опубликованы на официальном сайте сервиса razgovor.edsoo.ru.

«Разговоры о важном» 22 января — программа

Для учеников разных классов подготовлены различные методические материалы, подобранные с учетом разницы в восприятии возрастных категорий.

Самым маленьким слушателям — ученикам 1–2-х классов расскажут о тяготах, которые переживали ленинградцы во время блокады. В качестве наглядного материала детям покажут видео о школьнице Тане Савичевой, дневник которой стал символом блокадного Ленинграда. Особое внимание при подаче материала уделяется операции «Искра», решившей судьбу города. В конце занятия школьникам предложат запечатлеть свои эмоции от урока на бумаге, нарисовав цветы в знак памяти павших героев.

В 3–4-х классах уроки начнутся с просмотра ознакомительного ролика о событиях блокады. Фоном для обсуждения послужит знаменитая Симфония № 7 Дмитрия Шостаковича, ставшая гимном осажденного города. Затем ученикам предложат прочитать заранее подготовленные стихотворения и поучаствовать в проектах, нацеленных на сохранение исторической памяти.

Для учащихся 5–6-х классов организаторы подготовили четыре блока видеоматериалов о буднях блокадного Ленинграда. Дети узнают о тяготах, которые приходилось испытывать жителям города, о Дороге жизни, ставшей спасением для голодающих, о подвигах военных лет. Погрузиться в атмосферу описываемых событий помогут стихи и письма блокадных лет.

В 8–9-х классах занятия откроются опросом, позволяющим оценить уровень осведомленности учащихся об этом историческом периоде. Затем школьники посмотрят ознакомительные видео, основанные на письмах ленинградцев, и обсудят увиденное с педагогами. Завершая урок, учитель предложит аудитории выбрать символ для памятника блокадному Ленинграду.

В старших классах и учреждениях среднего профессионального образования также пройдет опрос, с помощью которого педагоги оценят знания подопечных. Восполнить пробелы помогут тематические видеоролики, а интерактивная часть урока предполагает работу в группах — ученикам предложат подготовить аргументированные ответы на вопросы о качествах характера ленинградцев и их способах выживания в условиях осады.

Предыдущий урок цикла «Разговоры о важном» был посвящен налоговой грамотности. 15 января школьники познакомились с устройством налоговой системы в России и узнали, как поступающие в бюджет средства помогают строить больницы и школы в стране.