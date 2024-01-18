Отклонения от нормы в составе воды выявили в купелях в Липецкой области
Состав воды в нескольких купелях в Липецкой области не соответствует санитарным нормам. Об этом сообщает GOROD48 со ссылкой на данные регионального управления Роспотребнадзора.
Всего специалисты взяли 50 проб воды из родников и поверхностных водоемов. По содержанию нитратов вода не соответствует нормам в деревне Казинка Елецкого района, в поселке Рощинском и селе Измалково Чаплыгинского района, в селе Каменное Грязинского района, в селе Боровом Усманского района, в селе Малые Борки Тербунского района, а также в мужском монастыре в Задонске.
Энтерококки и общие колиморфные бактерии в ненормативном количестве обнаружены в Меланином источнике в Ельце, в Андреевом колодце в селе Талица, в селе Каменном и совхозе Песковатском Грязинского района, а также в селе Боровом Усманского района.
Превышение по содержанию кишечной палочки выявлено в селе Аргамач-Пальна Елецкого района. Показатель общих колиморфных бактерий превышен на городском пляже в Усмани. В Липецке по микробиологическим показателям нормам не соответствует вода в реке Воронеж.
В Томской области отклонения от санитарных норм по микробиологическим показателям выявлены в двух купелях. Купания на реке Чулым отменены.