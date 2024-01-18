«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Самарской области
«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Самарской области на пятницу, 19 января. Утром и днем местами ожидается усиление юго-восточного ветра, сообщает Приволжское УГМС.
По прогнозам синоптиков, порывы ветра достигнут 17–22 м/с, будут наблюдаться поземка и снежные переметы на дорогах, пишет НИА «Самара».
В связи с неблагоприятными погодными условиями в региональном главке МЧС напомнили о необходимости соблюдения правил безопасного передвижения и попросили автомобилистов быть аккуратнее на дорогах, соблюдать скоростной режим и увеличивать дистанцию от впереди идущих транспортных средств.