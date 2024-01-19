Любовный гороскоп для Рака — совместимость со всеми знаками зодиака

Астрологи выделяют Раков среди других знаков зодиакального круга как одних из самых надежных и стабильных в любовных отношениях. Однако самим им не так просто найти себе пару. Как совместим Рак с разными знаками зодиака и кто лучше всего подходит Ракам в качестве партнера, рассказывают «Известия».

Рак в любви и браке — описание

С противоположным полом отношения у Раков складываются не слишком гладко из-за того, что в отношениях они ищут не просто партнера, а союзника. Если им посчастливилось найти такого человека, то они никуда не рвутся, стараясь как можно больше времени проводить вместе.

Раки большие домоседы. Вместо ресторана они охотнее выберут романтический ужин дома при свечах. Из них получаются прекрасные друзья и семьянины. Уже с юных лет представители знака мечтают свить уютное семейное гнездышко и больше никогда его не покидать. Разрушить любовную идиллию может только измена партнера или ревность Раков.

Сталкиваясь с непониманием или предательством, Раки закрываются в своем панцире, и окружающим порой сложно понять их чувства.

Рак и Рак — совместимость

Поначалу может показаться, что Рак-мужчина и Рак-женщина — одна из лучших комбинаций для этого водного знака. Оба имеют одни и те же ценности, серьезно относятся к дому, финансам и отлично понимают друг друга. Подводными камнями могут стать взаимное упрямство, эмоциональная неустойчивость и свойство копить обиды. И рано или поздно, по законам физики, одинаковые полюса магнита оттолкнутся друг от друга.

Рак и Телец — совместимость

Совместимость этих двух знаков находится на достаточно высоком уровне. Уже на первом свидании Рак и Телец чувствуют, что встретили близкого человека. Обоих объединяет желание дарить комфорт и благополучие. Поэтому часто их отношения наполнены любовью и гармонией. Но насколько долго они продлятся, зависит от того, удастся ли партнерам усмирить свою гордость и пойти навстречу друг другу.

Рак-мужчина и Телец-женщина

Для того чтобы понять женщину-Тельца, мужчине-Раку придется потратить немало времени и усилий. Это яркие и эффектные женщины, знающие себе цену. Они способны удивлять не только на кухне, но и в спальне. Часто женщина-Телец — объект желания у мужчин и зависти у женщин. Ревнивый Рак вряд ли будет чувствовать себя спокойно. Он непременно попробует обуздать партнершу, что та крайне не любит.

Рак-женщина и Телец-мужчина

Между женщиной-Раком и мужчиной-Тельцом быстро вспыхивает любовная искра. Оба стремятся к одному и тому же — иметь крепкую семью и надежный тыл. Основательность Тельца вселяет в женщину-Рака уверенность в завтрашнем дне. А ее партнера покоряют доброта и забота избранницы. Внести ложку дегтя в эти по истине медовые отношения могут только упрямство мужчины, а также переменчивое настроение и требовательность женщины-Рака.

Рак и Близнецы — совместимость

Близнецы не мыслят свою жизнь без длительных разговоров и посиделок в компании. Они энергичны, суетливы, полны самых разных идей и всегда находятся в центре внимания. Рядом с ними более спокойные Раки окажутся в тени. Даже если эти знаки сойдутся, то очень скоро поймут, что они слишком разные.

Рак-мужчина и Близнецы-женщина

Привлекательная, веселая и легкая на подъем женщина-Близнец быстро заинтересует мужчину-Рака. Но чтобы не остаться с разбитым сердцем, ему нужно чаще восхищаться своей избранницей и дарить подарки. Также стоит быть готовым к тому, что женщина-Близнец в отличие от Рака не готова быстро обзаводиться потомством, а конфетно-букетный период должен продолжаться и после свадьбы.

Рак-женщина и Близнецы-мужчина

Женщины-Раки созданы для семьи. Эти чувствительные и тонкие натуры с первых дней знакомства представляют домашний очаг с ползающими по ковру карапузами. Вспыльчивые и ветреные Близнецы им полная противоположность. Они не засиживаются дома и могут флиртовать с несколькими женщинами одновременно. К тому же — большие фантазеры. Ценящей честность женщине-Раку не избежать разочарования.

Рак и Овен — совместимость

Овнов и Раков тянет друг к другу, словно магнитом. Оба знака управляются Луной, они быстро находят общий язык и после знакомства стараются не расставаться. При этом нельзя сказать, что знаки похожи. Овны — настойчивы и упрямы, а Раки — мягкие и спокойные. Но это тот случай, когда противоположности притягиваются. Конфликты в таких союзах тоже случаются, однако партнерам несложно закрыть глаза на недостатки избранника.

Рак-мужчина и Овен-женщина

Уже при первой встрече у представителей двух знаков загораются глаза. Решающим качеством служит их романтичность. Как правило, партнеры быстро идут на сближение и не тянут с браком. Женщина-Овен покоряет Рака своим огненным темпераментом. Сам он тоже склонен к эротическим изыскам, но более нежен и внимателен к желаниям партнерши.

Рак-женщина и Овен-мужчина

У пары хорошая совместимость с высокой перспективой на брак. Мягкой и чувственной женщине-Раку несложно покорить и удержать мужчину-Овна. Тот, в свою очередь, готов проявить свои лучшие качества — надежность и щедрость. Взаимное влечение гарантирует продолжительные и страстные отношения. При этом мужчина в браке больше ищет не жену, а возлюбленную, поэтому женщине-Раку придется периодически подогревать интерес супруга.

Рак и Лев — совместимость

В силу того что в созвездиях Льва и Рака рождаются сильные, но эмоционально неуравновешенные люди, астрологи считают союз достаточно сложным. А так как знаки принадлежат к противоположным стихиям Воды и Огня, они могут оказывать друг на друга разрушительное воздействие. Достигнуть гармонии в отношениях им будет непросто. И уж точно не стоит ждать, что совместная жизнь будет размеренной и тихой.

Рак-мужчина и Лев-женщина

Изначально сложно сказать, что может привлечь властную женщину-Льва, прирожденного лидера, в сентиментальном мужчине-Раке. Но если такой союз образуется, то, скорее всего, женщина либо старше своего избранника, либо тот соглашается с ее доминирующей ролью. Но независимо от того, сколько продлятся отношения, оба партнера получат незаменимый опыт, который смогут применить в различных сферах жизни.

Рак-женщина и Лев-мужчина

Мужественный и решительный Лев стремится получать от жизни всё самое лучшее. Такой же подход у него и к браку. От будущей спутницы он ждет благородных манер, верности и умения создать уют. Мягкая и преданная женщина-Рак полностью соответствует этим ожиданиям. Разрушить союз могут грубость и вспыльчивость Льва. Ранимые женщины-Раки тяжело переживают такие моменты и способны надолго затаить обиду.

Рак и Дева — совместимость

У пары хорошая совместимость как в дружбе, так и в браке. Дева и Рак склонны к искренним, доверительным отношениям. Оба готовы прийти на помощь и поддержать в трудную минуту. Схожие взгляды у них и на любовь. Больше всего знаки ценят наличие общих интересов и налаженный быт. От партнера требуют верности, но в крепких парах и сами не ищут развлечений на стороне. К минусам можно отнести мнительность и сентиментальность Раков. Но мудрость Дев сгладит острые углы.

Рак-мужчина и Дева-женщина

Земная и стабильная женщина-Дева как будто специально создана для мужчины-Рака, иногда чересчур эмоционального и как никто другой нуждающегося в женской опеке. Порой их отношения будут напоминать привязанность матери и сына. Но от этого не будут лишены романтики и страсти. При знакомстве Раку стоит учесть, что женщина-Дева очень разборчива, быстро завоевать ее не получится. Деве же сначала придется стать Раку другом, а потом уже заботливой женой и мамой.

Рак-женщина и Дева-мужчина

Союз женщины-Рака и мужчины-Девы обещает быть крепким. Но, возможно, несколько скучным из-за того, что оба любят тихий спокойный досуг, избегают риска и внимания окружающих. Как Рак, так и Девы моногамны и настроены на длительные отношения. Благодаря трудолюбию обоих знаков в доме всегда будет достаток, а из-за любви к комфорту — чисто и уютно. Астрологи оценивают этот союз как надежный, хотя и не лишенный некоторых трудностей.

Рак и Весы — совместимость

Добиться гармонии в отношениях Ракам и Весам сложно, но возможно. Люди этих знаков очень разные. Раку в таком союзе будет отведена роль «советника», а Весам «покровителя». Подобный тандем больше хорош для деловых отношений. Чтобы сохранить любовную связь, партнерам придется изрядно постараться. Кроме того, стоит учитывать, что Весы — отменные критики, а Раки переносят критику крайне тяжело.

Рак-мужчина и Весы-женщина

Женщина-Весы способна влюбить в себя кого угодно. Представительницы этого воздушного знака умные, нежные, чуткие и четко знают, что хотят. Поначалу Раку может показаться, что именно такую женщину он искал. Но из-за разности интересов и характеров вскоре он начнет сомневаться в своем выборе. Слишком непривычна для него эта дама. А подопечная Венеры, увидев, что избранник не может определиться в своих чувствах, не станет тратить на него время.

Рак-женщина и Весы-мужчина

Когда мужчина-Весы созреет для серьезных отношений, он непременно обратит внимание на женщину-Рака. Ведь лучшую кандидатуру на роль жены и матери не найти. Оба знака романтичны и эмоционально чувствительны. В первое время эти качества их очень сблизят. Но со временем пара погрязнет в ссорах из-за разного темперамента и взглядов на жизнь. Если преодолеть разногласия не получится, брак распадется.

Рак и Скорпион — совместимость

Оба знака относятся к стихии Воды. Под ними рождаются тонкие, чувственные и страстные натуры с удивительно развитой интуицией. В дружбе знаки отлично ладят и понимают друг друга без слов. Но в личных отношениях не всё так просто. Насколько удачно они сложатся, во многом будет зависеть от Рака. А именно от умения спокойно воспринимать категоричные суждения и критику Скорпиона, а также его способность всё драматизировать.

Рак-мужчина и Скорпион-женщина

Симпатия между представителями двух знаков возникает мгновенно. Уже через несколько минут знакомства у мужчины-Рака и женщины-Скорпиона может появиться ощущение, что они давно знакомы. Отчасти так и есть, поскольку в некоторых аспектах они очень похожи. В большинстве случаев это идет на пользу их отношениям. Причем каждый способен поддержать и развить всё лучшее в партнере.

Рак-женщина и Скорпион-мужчина

Мужчина-Скорпион часто живет, как на войне, принимая новые вызовы. Женщина-Рак борьбе за выживание предпочитает тихую гавань в виде семейного гнездышка. Впрочем, и ее партнер ценит домашний уют и готов внести свою лепту. Но его основная роль — добытчик. В целом отношения в паре развиваются гармонично, наполнены нежностью и страстью. Однако стоит помнить, что Скорпион очень ревнив и может быть мстительным.

Рак и Стрелец — совместимость

Знаки относятся к разным стихиям — Воды и Огня. Это откладывает отпечаток на их мировоззрение, характер и темперамент. Различия будут постоянно проявляться в отношениях, будь то дружба или романтическая связь. Однако это вовсе не значит, что создать гармоничный союз невозможно. Если Раки примут тягу энергичных Стрельцов к постоянному движению, а Стрельцы смирятся с эмоциональным непостоянством домоседов Раков, то брак возможен.

Рак-мужчина и Стрелец-женщина

В этой паре оба духовно развиты и готовы бесконечно совершенствоваться. Когда знаки объединяют общие увлечения и пристрастия, союз может получиться достаточно интересным. Стрелец как раз та женщина, которая может увлечь Рака и открыть ему мир с другой стороны. А Рак со своей стороны готов позаботится о благополучии партнерши, окружив ее вниманием и заботой.

Рак-женщина и Стрелец-мужчина

Роман мужчины-Стрельца и женщины-Рака, как правило, протекает бурно. Несмотря на различия, партнеры хорошо дополняют друг друга, способны обзавестись общими интересами, экспериментировать как на кухне, так и в спальне. Но даже вступив в брак, мужчина-Стрелец вряд ли изменит свои привычки. Он будет всё время занят на работе либо находиться в отъездах. Большая часть забот о доме и детях будет лежать на плечах его избранницы.

Рак и Козерог — совместимость

Рак и Козерог расположены в противоположных сторонах зодиакального круга. Их стихии Огонь и Вода делают отношения очень непростыми и полными противоречий. Обычно Рак и Козерог расходятся быстро, но если они часто встречаются, например, в кругу общих друзей или на работе, то могут заинтересоваться друг другом и начать медленно сближаться. Иногда это заканчивается весьма благоприятно.

Рак-мужчина и Козерог-женщина

Отношения мужчины-Рака и женщины-Козерога развиваются неспешно. В общем тандеме они часто напоминают лед и пламя. То отдаляются друг от друга, то снова притягиваются. То несколько дней не разговаривают, а потом не могут наговориться. Может пройти год, два, а то и больше, прежде чем оба определятся. Но если уж в итоге Рак и Козерог решили быть вместе, значит всё максимально серьезно.

Рак-женщина и Козерог-мужчина

Первое время их отношения будут напоминать мелодраму, с бурными расставаниями и примирениями. «Любят друг друга, но бегут друг от друга» — наверняка было сказано про эту парочку. Но в конечном итоге, усмирив свои страсти, женщина-Рак обретет надежного и решительного спутника, а Козерог — пусть порой непонятную и изменчивую, но верную и любящую спутницу.

Рак и Водолей — совместимость

Совместимость Рака и Водолея неоднозначна. Первый знак относится к стихии Воды, а второй принадлежит Воздуху. Представители воздушных знаков большие любители свободы. Они часто витают в облаках и сопротивляются, когда их пытаются опустить на землю или загнать в рамки. Обстоятельные Раки, привыкшие всё контролировать, будут чувствовать себя уязвимыми. Если с другими знаками их уловки действовали, то Водолеи не тот случай.

Рак-мужчина и Водолей-женщина

Камнем преткновения в отношениях этой пары может стать разное отношение к браку. Независимые и свободолюбивые женщины-Водолеи совсем не хотят замуж или не торопятся с этим решением. В то время как мужчина-Рак мечтает о семье и готов ее полностью обеспечивать. Если любовь Водолея будет достаточным поводом для заключения брака, то семейная жизнь может сложится вполне благополучно.

Рак-женщина и Водолей-мужчина

Мужчина-Водолей любит активную жизнь, он мыслит большими категориями, и на бытовые мелочи ему часто не хватает времени. Женщина-Рак, наоборот, очень эмоциональный и внимательный к деталям знак, который сильно привязан к дому. Вполне вероятно, что Водолей может заскучать и найти себе отдушину вне дома. Чтобы этого не произошло, спутнице такого мужчины следует ценить его сильные качества и предоставлять свободу.

Рак и Рыбы — совместимость

Раки и Рыбы относятся к одной стихии Воды. У них прекрасная совместимость. В их отношениях всегда присутствует нежность, любовь и поддержка. Поскольку оба знака творческие и креативные, вместе они способны воплотить в жизнь любые идеи. Представители двух знаков легко находят общий язык, сохраняя однажды вспыхнувшую между ними искру сквозь годы.

Рак-мужчина и Рыбы-женщина

Этот союз благополучен во всех отношениях. У Раков и Рыб точно будут общие увлечения, которые послужат еще одним объединяющим фактором. Благодаря высокой совместимости партнеры легко понимают желания друг друга, в том числе в интимной сфере. Шансы на счастливый брак возрастают, если женщина-Рыбы будет больше времени посвящать дому, а Рак обуздает свои эмоции и ревность.

Рак-женщина и Рыбы-мужчина

Рак — самый верный знак зодиака среди женщин. Рожденные в водной стихии ценят собственного избранника и сделанный выбор. Эти качества по достоинству оценит ее избранник-Рыбы. Проблемы поджидают пару в плане быта и финансовой обеспеченности. Совместными усилиями мужчина-Рыба и женщина-Рак создают комфортный эмоциональный фон в браке, но приземленные вещи даются им с трудом.

Полную характеристику знака Рак и того, что ждет Раков в 2024 году в любви и других сферах жизни, читайте в специальных материалах «Известий».