В Донецкой Народной Республике (ДНР) российскими силами освобожден населенный пункт Веселое. Об этом сообщает Минобороны РФ в четверг, 18 января.

«На донецком направлении в результате успешных активных действий подразделений Южной группировки войск освобожден населенный пункт Веселое в ДНР», — сказано в заявлении оборонного ведомства.

Помимо этого войска России нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Клещеевки и Андреевки в ДНР.

Отмечается, что российские силы на донецком направлении уничтожили более 260 украинских военных, 17 автомобилей и две боевые машины пехоты, а также танк.

Как указано, в ходе контрбатарейной борьбы ВСУ потеряли гаубицу Д-30, три американские артиллерийские системы М777 и самоходные артиллерийские установки Paladin и «Гвоздика».

Ранее, в конце декабря, министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Марьинки. По его словам, штурмовые отряды группировки «Юг» взяли город в ходе активных наступательных действий. Путин отметил, что с освобождением Марьинки войска страны отодвигают боевые подразделения ВСУ от Донецка.

Еще летом 2023 года глава ДНР Денис Пушилин заявил, что контроль над этим городом является ключом к продвижению российских военных в сторону следующих населенных пунктов. В частности, открывается выход на Курахово — важный транспортный узел.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский лидер объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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