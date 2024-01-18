В Петербурге задержали студента за связь с 13-летней девочкой
В Санкт-Петербурге 18-летнему учащемуся второго курса одного из городских колледжей грозит срок за преступную связь с малолетней. Об этом в четверг, 18 января, сообщает телеканал «78».
Накануне в полицию поступило заявление от 49-летней женщины. По словам горожанки, с начала декабря 2023 года молодой человек неоднократно вступал в половую связь с ее 13-летней дочерью.
Подозреваемого уже задержали и поместили в изолятор. В отношении парня возбудили уголовное дело. Все обстоятельства произошедшего выясняются.
Ранее сообщалось, что во Владивостоке тренера по легкой атлетике обвинили в растлении малолетней воспитанницы. Он совершал развратные действия с девочкой в августе 2021 года и в мае 2023-го во время выездных соревнований.