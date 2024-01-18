Трехлетняя девочка попала под колеса иномарки в Сыктывкаре

Трехлетняя девочка попала под колеса иномарки на улице Емвальская в Сыктывкаре. Об этом сообщает пресс-служба управления ГИБДД по Республике Коми в четверг, 18 января.

ДТП произошло утром во дворе дома №11. Водитель 1970 года рождения, управляя автомобилем Renault Duster, не заметил ребенка, который шел в детский сад, и совершил наезд.

В результате девочка 2021 года рождения получила травмы и была госпитализирована, пишет ИА «Комиинформ». Несовершеннолетней оказывается необходимая помощь.

Ранее в январе сообщалось, что Госавтоинспекция начала собирать и готовить предложения для изменений в правилах дорожного движения. В МВД отметили, что к «комплексной переработке» правил нужно подходить осторожно, а при написании поправок предстоит «серьезная работа».